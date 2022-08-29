«Крым наш», но не совсем. Почему россияне не будут защищать оккупированный полуостров и когда он будет освобожден — экс-депутат Госдумы РФ 29 августа, 13:37 Дым от врзыва на российской авиабазе Саки в оккупированом Крыму (Фото:REUTERS/Stringer)

Илья Пономарев, единственный депутат Госдумы, который в 2014 году не голосовал за аннексию Крыма, а сейчас гражданин Украины, в интервью журналистке Елене Трибушной рассказал почему россияне не будут защищать оккупированный полуостров и когда он будет осовобожден.



«Если это будет касаться Курска, Белгорода и других российских областей — это один вопрос. А если это будет касаться Крыма… Для них „Крым наш“, конечно, но это все-таки не совсем Россия. Потому что Крым был захвачен у Украины, и все это прекрасно понимают. Поэтому я считаю, что будет очень тяжело мобилизовать общество на защиту Крыма», — сказал Пономарев в интервью Трибушной.

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Он отметил, что россияне потеряли много доходов из-за Крыма и уровень их жизни ухудшился.

«Чтобы идти и защищать Крым? Это маловероятно», — подытожил бывший депутат Госдумы.

По его мнению, Украине не придется освобождать Крым силой оружия.

«Будет проще освободить континентальную часть, сначала правобережную Украину, потом остальную Херсонскую и Запорожскую области, а затем перейти и к освобождению Донбасса. Крым — это последняя цель и последняя территория в очереди. Просто Путин до этого не доживет», — сказал Пономарев.

Бывший депутат Госдумы отметил, что военное поражение РФ и уничтожение Путина автоматически означает возвращение Крыма.

«Поэтому я считаю, что возвращение состоится уже скоро. Я бы дал на это год, максимум два», — уточнил он.

Гендиректор Центра оборонных стратегий Алина Фролова 25 августа заявила, что в Крыму может быть размещено тактическое ядерное оружие.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что освобождению Крыма будут предшествовать успехи Вооруженных сил Украины вне полуострова, от которых режим Владимира Путина может «зашататься».



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