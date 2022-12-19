Россияне на левом берегу Днепра повторяют херсонский сценарий — Гуменюк 19 декабря, 18:02 Залужный заявлял, что ВСУ готовятся к крупной военной операции на одном из направлений (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

Войска РФ во временно оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей повторяют сценарий своего бегства из Херсона, сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

В комментарии 24 каналу Гуменюк сообщила, что на временно оккупированном Юге «все происходит по тому же сценарию, как было на правом берегу».

«Они сначала группировались вокруг Херсона, потом сообщали о том, что они оставляют некоторые населенные пункты. Потом они готовились к уличным боям. Потом рассказывали, что еще не все потеряно. А потом начинали выносить из банковских учреждений то, что считали ценным», — сказала Гуменюк.

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Она добавила, что на данный момент, россияне пытаются оборудовать линии обороны подальше от линии фронта.

«В принципе все повторяется, они любят наступать на те же грабли. Пусть работают по тому же сценарию, мы уже знаем, чем это все закончится», — сказала спикер.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон. Всего на правом берегу Днепра удалось освободить почти 200 населенных пунктов.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что ВСУ готовятся к крупной военной операции на одном из направлений, которая уже «на подходе». В Минобороны сообщали, что наступление ВСУ возобновится, когда улучшатся погодные условия.

По мнению министра обороны США Ллойда Остина, зимой у защитников Украины будет преимущество на фронте. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес советовал Украине «продолжать давление» на поле боя и в течение зимы.