Специфическая политика ОПЕК. В чем суть планов РФ и Саудовской Аравии касательно нефти — объясняет экономист 7 октября, 19:12 Саудовский министр нефти и минеральных ресурсов Абдул-Азиз Бинь Салман аль Сауд перед встречей ОПЕК в Вене, 5 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Lisa Leutner)

Экономист Олег Пендзин в эфире Радио НВ объяснил, почему не стоит воспринимать решение государств ОПЕК об уменьшении добычи нефти скептически на фоне введения ценового порога на нее.

«Сегодня мы имеем следующий тренд: в связи с тем, что ожидание роста мировой экономики замедлилось — цена на нефть, а это можно наблюдать по цене котировки барреля нефти марки Brent, начала немного снижаться, сегодня она на уровне 93 долларов за баррель. Собственно, здесь ситуация двоякая», — сказал он.

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По мнению экономиста, действия ОПЕК, как организации, направлены на преодоление тренда на падение цен на нефть.

«Даже если не брать российский пакет, а говорить просто о ситуации, то замедление мировой экономики ведет к уменьшению спроса на нефть на мировом рынке. Как следствие, мы видим падение цен на нефть, небольшое, но тренд был. И для того чтобы побороть этот тренд собственно страны ОПЕК давно обсуждали вопросы ограничения ежедневного объема добычи нефти, поэтому я бы пока не привязывал эти две вещи», — рассказал Пендзин.

«ОПЕК всегда ведет достаточно такую специфическую политику, которая направлена в первую очередь на поддержание достаточно высокого уровня цены на нефть, несмотря на другие вещи. А сейчас, еще раз повторюсь, в связи с замедлением мировой экономики наметилась тенденция по уменьшению спроса. Так что здесь, как говорится, один кейс. Второй кейс, когда мы с вами говорим, это российский кейс», – добавил экономист.

В целом, считает эксперт, планы РФ состоят в попытке поднять цену при падении добычи для компенсации потерь объема, который не будет продавать в Европу.

«И здесь россияне надеются, что в связи с уменьшением ежедневной добычи нефти — цена на нее пойдет вверх и они смогут каким-то образом компенсировать тот объем, который они не будут продавать в Европу, за счет повышения цены на нефть на других рынках, где они продают ее. Но: собственно, впервые идея установления предельной цены на нефть зародилась на встрече страны семи крупнейших экономик мира», — сказал Пендзин.

По его мнению, важным направлением работы стран, выступивших за предельную цену для нефти, является распространение этого решения на государства, ставшие новыми основными покупателями российской нефти, в частности Индия.

«И собственно там поднялся вопрос о том, чтобы установить мировые ограничения на российскую нефть не привязываясь только к Европе. Потому что сегодня основным поставщиком российской нефти является Юго-Восточная Азия и Индия. Поэтому если удастся распространить эти вещи на всех потребителей российской нефти, то Россия никак не сможет компенсировать при любом росте цены на нефть на мировом рынке», — продолжил экономист.

В заключение Пендзин определяет необходимость установления не только ограничения цены в государствах Запада, но и распространения на потребителей российской нефти в других регионах, ведь это заставит продавать нефть по предельной цене или не продавать вовсе.

«Получение доходов от продажи нефти является достаточно серьезным источником доходов российского бюджета. Речь идет и о рентных платежах, речь идет и о налоговых доходах от продажи нефти соответствующими компаниями. <...> Если предельная цена на нефть, которая будет устанавливаться в процентах к котировке барреля нефти марки Brent на мировом рынке. Если эта граничная цена будет установлена не только на европейском континенте, но и распространена и на других потребителей российской нефти, то россияне окажутся в ситуации, когда они вынуждены будут продавать по предельной цене или не продавать вовсе.

И если они откажутся от продажи нефти вообще – у них полностью будет остановлена нефтедобыча и эта отрасль прекратит свое существование. А если они пойдут на продажу нефти по фиксированной цене, они получают значительно меньшие доходы, чем сегодня", — резюмировал экономист.

Накануне Европейский Союз принял восьмой пакет санкций против России в ответ на полномасштабное вторжение в Украину. В частности, он включает запрет на транспортировку нефти третьим странам по цене выше предельной.

Новые ограничения стали ответом на незаконную аннексию украинских территорий после псевдореферендумов, мобилизацию дополнительных войск и открытые ядерные угрозы РФ.

Еврокомиссии отметила, что пакет закладывает основу для требуемой законодательной базы, чтобы ввести ограничение цен на российскую нефть.

Также восьмой пакет включает:

санкции против физических и юридических лиц, причастных к проведению псевдорефрендумов и незаконной аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также чиновников и военных оборонного сектора РФ, компаний, поддерживающих армию РФ и пропагандистов;

экспортные ограничения: уголь, в частности коксующийся, специфические электронные компоненты, используемые в авиационной отрасли технические изделия, отдельные химические вещества, стрелковое оружие и т.д;

дополнительные импортные ограничения на сумму почти 7 миллиардов евро: запрет на импорт готовой российской металлопродукции, пластмасс, транспортных средств и т.п.;

запрещение транспортировки нефти третьим странам по цене выше предельной;

запрет предоставления российским компаниям финансовых, юридических и IT-услуг и запрет предоставления криптокошельков, услуг учета и хранения криптоактивов независимо от суммы;

запрещение гражданам ЕС занимать должности в руководящих органах некоторых государственных предприятий.