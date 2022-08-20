«Не вполне люди без нравственного чутья». Что писал о россиянах два столетия назад отец французской истории Жюль Мишле 20 августа, 11:40 Эксклюзив НВ «Русский энтузиазм. Добровольцы вступают в свои полки». Подпись под карикатурой Оноре Домье, 1854 год (Фото:Les Cosaques Pour Rire. Album de Quarante Caricatures. Париж: Au Bureau du Charivari, 1853−54)

«Без злого умысла лгут и воруют везде и всегда», — так 170 лет назад историк Жюль Мишле, которого считают французским Геродотом, описывал национальный характер россиян, основные черты которого сохранились по сей день.

«Глядя на россиян, ясно понимаешь, что это племя до сих пор не развилось до конца. Россияне еще не вполне люди, — писал в 1852 году известный французский историк Жюль Мишле. — Им не хватает главного качества человека — нравственного чутья, умения отличать добро от зла. […] Они напрочь лишены прямодушия и нравственных принципов. Они лгут без злого умысла, они воруют без злого умысла, лгут и воруют везде и всегда».

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Мишле поражался: «Странное дело! В них в высшей степени развита способность восхищаться, и это придает им восприимчивость ко всему поэтическому, великому, возможно, даже возвышенному. Однако истина и справедливость для них — пустой звук. Заговорите с ними на эти темы, они будут слушать с улыбкой, но не ответят ни слова и не поймут, чего вы от них хотите».

Тома Кутюр. Портрет Жюля Мишле, 1865 год. / Фото: musée Carnavalet

На родине Жюля Мишле называют французским Геродотом и отцом отечественной истории. Он потратил 30 лет на создание 19-томной истории Франции, по которой учились многие поколения французов. На портрете Тома Кутюра ученому уже под 70 лет. Его лишили возможности преподавать из-за острых республиканских убеждений, когда Франция была вторично провозглашена империей во главе с Наполеоном III. «Возраст давит на меня», — сетовал постоянно Мишле, объясняя медлительность своих публикаций. Хотя он умер за рабочим столом, не дописав несколько фундаментальных работ.

Может показаться, что внимание историка к России возникло мимоходом. Ведь он там никогда не бывал и знал об этой стране из книг, которые и давали уверенность Мишле: «Я прочитал все более или менее значительные сочинения о России, опубликованные в Европе. Они мало чем меня обогатили. Я предчувствовал, что эти произведения, внешне серьезные, но внутренне легкомысленные, описывают наряды, но не человека».

В то время образованный Запад зачитывался бестселлером французского путешественника Астольфа де Кюстина о России. Не обошел книгу, конечно, и Мишле. Как академический историк, он упрекнул автора в «женском чутье», намекая на скандально известные гомосексуальные предпочтения Кюстина. Однако его же главный тезис о России как стране вывесок или фасадов перекочевал в цикл статей Мишле Мученики России.



Свои книжные знания о далекой империи историк сверял с живыми рассказами Адама Мицкевича. Польский поэт покинул родину, значительную часть которой захватила Россия, и в 1840 году получил кафедру славистики в парижском Collège de France. Там уже много лет преподавал и Мишле. А поскольку он демонстративно выражал едва ли не врожденное отвращение к монархической власти, то изгнанник Мицкевич вызвал у историка самое искренние сочувствие. А это, в свою очередь, вылилось на страницах газет, которые просили Мишле делиться своими наблюдениями.

«У Мишле пассажи не только вполне точные, но, к сожалению, актуальны и сегодня», — отметила редакция российского журнала Отечественные записки в 2007 году.

Метко описанная французом российская тактика на рубеже ХVIII-ХІХ веков в захваченной Польше и два века спустя совпадает с кремлевской политикой в отношении Украины: «Россия настойчиво стремится создать Польшу против Польши, как бесчестный врач, который, взявшись вылечить больного, ловко решил разбудить в этом живом теле другие живые тела, засеяв его червями».

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