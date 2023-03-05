Не хватает боеприпасов. Мобилизированным РФ приказали штурмовать позицию ВСУ с огнестрельным оружием и лопатами — британская разведка 5 марта, 10:16 Российские военные (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Последние данные с фронта в Украине свидетельствуют об увеличении ближних сражений. Вероятно, это результат того, что российское командование продолжает настаивать на наступательных действиях при участии, в основном, пехоты, с меньшей поддержкой артиллерийского огня, поскольку России не хватает боеприпасов.

Об этом сообщает британская разведка в очередной сводке в Twitter.

Отмечается, что в конце февраля 2023 российские мобилизованные резервисты рассказали, что им приказали штурмовать украинский бетонный опорный пункт, вооруженными только «огнестрельным оружием и лопатами».

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Скорее всего, речь идет о саперных лопастях, которые используются русскими солдатами для рукопашного боя.

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«Смертоносность стандартной малой пехотной лопаты (МПЛ-50) особенно мифологизирована в России. С тех пор как она была разработана в 1869 году, она мало изменилась, а ее дальнейшее использование в качестве оружия подчеркивает жестокие и низкотехнологичные боевые действия, которые стали характерными для большей части войны», — отмечают эксперты.

В частности, один из резервистов рассказал, что не был «ни физически, ни психологически» готов к такой акции.

Как сообщала британская разведка, украинская оборона Бахмута Донецкой области находится под все более сильным давлением, там идут интенсивные бои. В городе разрушены два ключевых моста.

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