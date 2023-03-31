МИД Украины резко раскритиковал допуск россиян и белорусов на Уимблдон и призывал Великобританию не давать им визы 31 марта, 17:31 Уимблдон (Фото:REUTERS/Paul Childs/File Photo)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подверг резкой критике решение организаторов теннисного турнира Уимблдон допустить российских и белорусских спортсменов на соревнование, назвав его аморальным.

Он призвал правительство Великобритании отказать в визах российским и белорусским теннисистам.



«Прекратила ли Россия свою агрессию и зверства? Нет, просто Уимблдон решил пойти навстречу двум соучастникам преступления», — написал Кулеба в Twitter.

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О решении допустить теннисистов из России и Беларуси на Уимблдон стало известно 31 марта. Они будут выступать как нейтральные спортсмены, им запрещено выражать поддержку вторжения РФ в Украину. Игроки, получающие финансирование от России или Беларуси, в частности, от компаний, находящихся под управлением или контролем этих государств, к турниру допущены не будут.

В прошлом году россиянам и белорусам было запрещено участвовать в теннисных турнирах на территории Великобритании, за что Уимблдон был лишен рейтинговых очков.

Уимблдон-2023 состоится с 3 по 16 июля.

