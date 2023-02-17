Европарламент осудил планы МОК допустить россиян и беларусов к Олимпиаде — резолюция

17 февраля, 23:49
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Олимпийские кольца в Париже (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Олимпийские кольца в Париже (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Европарламент в резолюции осудил решение Международного олимпийского комитета не запрещать российским и беларусским спортсменам участие в Олимпиаде-2024. Об этом сообщает AP.

Резолюцию поддержали 444 евродепутата, 26 голосовали против, 37 — воздержались. Европарламент подчеркнул, что разрешение спортсменам из России и Беларуси участвовать в соревнованиях под «нейтральным флагом» идет вразрез с их изоляцией и «будет использоваться обоими режимами в пропагандистских целях».

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В резолюции Европарламент призывает страны ЕС и международное сообщество повлиять на МОК, чтобы тот изменил решение, которое «позорит международный спортивный мир».

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Евродепутаты также призвали «серьезно рассмотреть вопрос» о передаче Украине истребителей, вертолетов, ракетных комплексов и значительно увеличить поставки боеприпасов, принять десятый пакет санкций против России уже до конца февраля, «существенно расширив их действие», и работать над началом переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в этом году.

Президент МОК Томас Бах ранее заявил, что хочет «объединить всех спортсменов со всего мира», в том числе российских, на следующих Олимпийских играх. По его словам, исключать спортсменов из соревнований «на основании их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии».

МОК разрешил участие в Олимпиаде российским и беларусским спортсменам как «нейтральным атлетам», которые никак не будут представлять свое государство или какую-либо другую организацию в своей стране.

Министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт не исключил, что Украина будет бойкотировать Олимпиаду, если к ней допустят российских и белорусских спортсменов.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Евросоюз Российская агрессия Беларусь Европарламент Резолюция Олимпийские игры Олимпиада МОК Война России против Украины

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