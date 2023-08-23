Россияне пытаются вывести из строя связь Starlink в Украине — Пентагон

23 августа, 12:31
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Starlink (Фото:Starlink)

Starlink (Фото:Starlink)

Командующий Космических сил Соединенных Штатов Америки генерал Ченс Зальцман заявил, что россияне пытаются помешать работе систем спутниковой связи Starlink в Украине, но безуспешно.

Об этом он сказал в интервью Washington Post.

Зальцман отметил, США сейчас уязвимы в сфере космической безопасности из-за того, что «слишком много» возможностей по разведке и связи сосредоточены на нескольких спутниках, которые являются «легкой добычей».

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Он заявил, что эта уязвимость начинает меняться благодаря новой программе, которая называется Архитектура распространенной космической боевой системы.

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По его словам, в рамках проекта США запустят тысячу спутников на низкую околоземную орбиту, что создаст сеть в пространстве для связи и других целей.

Зальцман заявил, что первые десять спутников уже были запущены в апреле, и до конца года планируется запуск еще 18, а также дополнительных 160 на следующий год.

«Увеличение количества спутников представляет собой гораздо более сложную проблему целеуказания. Мы уже наблюдаем последствия этого в Украине с созвездием Starlink. Россияне безуспешно пытаются ее заглушить», — сказал Зальцман.

29 апреля в Министерстве цифровой трансформации говорили, что в Украине сейчас работает 42 тысячи терминалов спутниковой интернет-связи Starlink.

По словам главы Минцифры Михаила Федорова, «государство не потратило на них ни копейки» — все передали международные партнеры, которые также оплачивают функционирование оборудования на льготных условиях.

В феврале в SpaceX заявляли, что ограничили использование интернета Starlink для украинских военных при управлении дронами.

Комментируя информацию о том, что SpaceX собиралась ограничить использование Starlink защитниками Украины, Федоров говорил, что «проблем с работоспособностью старлинков сегодня нет».

1 июня Министерство обороны США заключило контракт на закупку у компании SpaceX терминалов Starlink для защитников Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

30 июля Пентагон одобрил соглашение с компанией SpaceX о покупке для Украины терминалов и услуг Starlink. Поэтому владелец компании Илон Маск не сможет отключать Интернет в зоне боевых действий по собственному желанию.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   США Пентагон SpaceX Космические войска США Война России против Украины

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