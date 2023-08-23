Россияне пытаются вывести из строя связь Starlink в Украине — Пентагон
Starlink (Фото:Starlink)
Командующий Космических сил Соединенных Штатов Америки генерал Ченс Зальцман заявил, что россияне пытаются помешать работе систем спутниковой связи Starlink в Украине, но безуспешно.
Об этом он сказал в интервью Washington Post.
Зальцман отметил, США сейчас уязвимы в сфере космической безопасности из-за того, что «слишком много» возможностей по разведке и связи сосредоточены на нескольких спутниках, которые являются «легкой добычей».
Он заявил, что эта уязвимость начинает меняться благодаря новой программе, которая называется Архитектура распространенной космической боевой системы.
По его словам, в рамках проекта США запустят тысячу спутников на низкую околоземную орбиту, что создаст сеть в пространстве для связи и других целей.
Зальцман заявил, что первые десять спутников уже были запущены в апреле, и до конца года планируется запуск еще 18, а также дополнительных 160 на следующий год.
«Увеличение количества спутников представляет собой гораздо более сложную проблему целеуказания. Мы уже наблюдаем последствия этого в Украине с созвездием Starlink. Россияне безуспешно пытаются ее заглушить», — сказал Зальцман.
29 апреля в Министерстве цифровой трансформации говорили, что в Украине сейчас работает 42 тысячи терминалов спутниковой интернет-связи Starlink.
По словам главы Минцифры Михаила Федорова, «государство не потратило на них ни копейки» — все передали международные партнеры, которые также оплачивают функционирование оборудования на льготных условиях.
В феврале в SpaceX заявляли, что ограничили использование интернета Starlink для украинских военных при управлении дронами.
Комментируя информацию о том, что SpaceX собиралась ограничить использование Starlink защитниками Украины, Федоров говорил, что «проблем с работоспособностью старлинков сегодня нет».
1 июня Министерство обороны США заключило контракт на закупку у компании SpaceX терминалов Starlink для защитников Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
30 июля Пентагон одобрил соглашение с компанией SpaceX о покупке для Украины терминалов и услуг Starlink. Поэтому владелец компании Илон Маск не сможет отключать Интернет в зоне боевых действий по собственному желанию.