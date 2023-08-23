Россияне пытаются вывести из строя связь Starlink в Украине — Пентагон 23 августа, 12:31 Starlink (Фото:Starlink)

Командующий Космических сил Соединенных Штатов Америки генерал Ченс Зальцман заявил, что россияне пытаются помешать работе систем спутниковой связи Starlink в Украине, но безуспешно.

Об этом он сказал в интервью Washington Post.

Зальцман отметил, США сейчас уязвимы в сфере космической безопасности из-за того, что «слишком много» возможностей по разведке и связи сосредоточены на нескольких спутниках, которые являются «легкой добычей».

Видео дня

Он заявил, что эта уязвимость начинает меняться благодаря новой программе, которая называется Архитектура распространенной космической боевой системы.

По его словам, в рамках проекта США запустят тысячу спутников на низкую околоземную орбиту, что создаст сеть в пространстве для связи и других целей.

Зальцман заявил, что первые десять спутников уже были запущены в апреле, и до конца года планируется запуск еще 18, а также дополнительных 160 на следующий год.

«Увеличение количества спутников представляет собой гораздо более сложную проблему целеуказания. Мы уже наблюдаем последствия этого в Украине с созвездием Starlink. Россияне безуспешно пытаются ее заглушить», — сказал Зальцман.

29 апреля в Министерстве цифровой трансформации говорили, что в Украине сейчас работает 42 тысячи терминалов спутниковой интернет-связи Starlink.

По словам главы Минцифры Михаила Федорова, «государство не потратило на них ни копейки» — все передали международные партнеры, которые также оплачивают функционирование оборудования на льготных условиях.

В феврале в SpaceX заявляли, что ограничили использование интернета Starlink для украинских военных при управлении дронами.

Комментируя информацию о том, что SpaceX собиралась ограничить использование Starlink защитниками Украины, Федоров говорил, что «проблем с работоспособностью старлинков сегодня нет».

1 июня Министерство обороны США заключило контракт на закупку у компании SpaceX терминалов Starlink для защитников Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

30 июля Пентагон одобрил соглашение с компанией SpaceX о покупке для Украины терминалов и услуг Starlink. Поэтому владелец компании Илон Маск не сможет отключать Интернет в зоне боевых действий по собственному желанию.