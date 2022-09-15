«Бежали в панике». Оккупанты бросили ценную технику, отступая из Харьковской области — британская разведка

15 сентября, 09:00
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В британской разведке рассказали, какой техникой оккупанты «поделились» с ВСУ при отступлении из Харьковской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В британской разведке рассказали, какой техникой оккупанты «поделились» с ВСУ при отступлении из Харьковской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

По информации британской разведки, российские силы в значительной степени выведены из района к западу от реки Оскол в Харьковской области. Украинские силы продолжают укреплять свой контроль над недавно освобожденными районами региона.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что способы вывода российских войск за последнюю неделю были разными: некоторые подразделения отступили в «относительно хорошем» порядке, в то время как другие бежали в явной панике.

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Ценное оборудование, оставленное российскими войсками, включало средства, нужные для обеспечения артиллерийского стиля ведения войны России. Среди них, как минимум одна контрбатарейная РЛС Зоопарк и как минимум одна машина управления артиллерией.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1570279205610348544

«Такое оставление подчеркивает неорганизованное отступление некоторых российских подразделений и возможные локальные нарушения командования и управления», — отмечается в сообщении.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе.

https://www.youtube.com/watch?v=zelbokNkicM
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Великобритания Военная техника Харьковская область Война России против Украины

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