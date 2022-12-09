Войска РФ в Украине используют такую же тактику, как террористы ИГИЛ — Госдеп США 9 декабря, 09:05 Госдеп США сравнил тактику российских войск в Украине с террористами ИГИЛ (Фото:ГСЧС в Черниговской области)

Российские оккупационные войска в Украине действуют так же как террористы ИГИЛ в Сирии и Ираке, заявил представитель Государственного департамента США, менеджер по делам Европы Майкл Тирре.

Так он прокомментировал проблему с разминированием территории Украины, сообщает Голос Америки.

«От работающих на месте украинских чиновников мы знаем, что российские солдаты целенаправленно минуют гражданские дома, в том числе детские игрушки, и даже тела убитых. Ужасное использование взрывных устройств российскими военными напоминает тактику боевиков ИГИЛ в Ираке и Сирии, где террористы пытались убить столько гражданских, сколько возможно, чтобы люди боялись возвращаться в свои дома», — отметил он.

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По словам представителя Госдепа, разминирование в Украине — самый большой вызов для саперов со времен Второй мировой войны.

Пока команд для разминирования в Украине недостаточно, поэтому США планируют усилить помощь с подготовкой саперов и предоставить дополнительное оборудование.

Тирре сказал, что на наличие мин нужно проверить более 160 тыс. кв. км территории Украины.

24 ноября сообщалось, что канадские военные начали преподавать в Польше специализированный курс для украинских саперов.

Глава ГСЧС Сергей Крук сообщал, что в общей сложности заминировано 30% украинских территорий. По площади это как две территории Австрии.

