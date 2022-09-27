Из-за мобилизации. Пятерых россиян сняли с поезда на границе с Беларусью — СМИ 27 сентября, 13:26 Пятерых россиян сняли с поезда на границе с Беларусью из-за мобилизации (Фото:Крым.Реалии)

Пятерых россиян, которые ехали из Петербурга на поезде в Беларусь, не выпустили из страны, рассказал Медиазоне один из них.

«Из поезда вывели четырех мужчин, пограничники знали фамилии и места каждого. Один майор, два старших лейтенанта и человека четыре рядовых в масках», — рассказал 30-летний мужчина, которому пограничники запретили выезд из России.

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Он добавил, что восемь лет назад закончил военную кафедру, имеет звание лейтенанта запаса, но в армии не служил.

Россиянин собирался сначала доехать до Минска, а оттуда отправиться в Стамбул.



По словам мужчины, его высадили на железнодорожной станции Невель-2 — последней перед границей с Беларусью. Среди тех, кому запретили выезд из России, был 20-летний студент.

Всем им выдали уведомления, что выезд запрещен на основании закона о мобилизации. В документе говорится, что за разъяснениями нужно обратиться в военкомат по месту постановки на учет.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». Министр обороны РФ Сергей Шойгу после оглашения мобилизации говорил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов. По данным СМИ, диктатор хочет призвать миллион россиян на войну против Украины.

