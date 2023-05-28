В РФ участились разговоры о принудительной работе для нужд войны против Украины — британская разведка 28 мая, 11:59 Российская пропаганда все чаще говорит о принудительной работе для нужд войны (Фото:Ant Rozetsky/Unsplash)

В России стали все чаще звучат призывы к тому, чтобы отправлять граждан на принудительные работы для нужд войны против Украины.

Об этом говорится в сводке Минобороны Британии.

«В течение последних недель тон публичных дебатов в России перешел от простого наказания тех, кто критикует войну в Украине, к призывам к гражданам активно жертвовать собой в поддержку военных усилий», — говорится в сообщении британской разведки в Twitter.

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В ведомстве узнали, что российские пропагандистские СМИ и бизнес-группы обратились в Министерство экономики с просьбой разрешить шестидневную рабочую неделю для работников, учитывая экономические требования войны.

Вероятно, эти работы будут происходить без дополнительной оплаты.

В британской разведке также напомнили, что 21 мая российская пропагандистка Маргарита Симоньян призвала россиян работать на заводах по производству боеприпасов по два дополнительных часа ежедневно после своей основной работы.

Там добавили, что такое изменение тональности разговоров «явно перекликается с советским стилем общественного принуждения».

«Это подчеркивает, что руководство, скорее всего, считает экономические показатели решающим фактором победы в войне», — резюмировали в Минобороны Британии.

Ранее американская газета The Washington Post сообщила, что на фоне развязанной Кремлем войны против Украины российское общество изнутри сковала «враждебная параноидальная атмосфера» в духе худших лет репрессий и доносов сталинской эпохи.