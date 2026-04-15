В войне против Украины на стороне России участвуют до 5000 кубинцев. Об этом пишет Axios , ссылаясь на отчет Государственного департамента США.

«Оценки разнятся, но большинство открытых источников информации указывают на то, что в любой момент времени в Украине воюют от 1000 до 5000 граждан Кубы. По оценкам украинских разведывательных источников, несколько тысяч из них непосредственно переброшены на украинский фронт», — говорится в отчете.

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В частности, как отмечается в документе, кубинцы стали одной из крупнейших идентифицированных групп иностранцев, которые поддерживают российскую агрессию против Украины, а сама Куба предоставляет стране-агрессору дипломатическую и политическую поддержку.

В Госдепартаменте отмечают, что в открытых источниках нет подтверждений, что Куба официально отправляет своих граждан на войну против Украины, однако «есть веские признаки того, что режим сознательно терпел, позволял или выборочно способствовал этому потоку».

«Кубинский режим не смог защитить своих граждан от использования их в качестве пешек в войне между Россией и Украиной», — сказал Axios представитель Государственного департамента.

Как пишет Радио Свобода, еще в 2023 году Министерство иностранных дел Кубы сообщало, что власти страны раскрыли сеть торговли людьми, участники которой заставляли кубинских граждан воевать в войне против Украины на стороне России. По данным МВД Кубы, «торговцы людьми» действовали из России.

Тогда в МИД Кубы заявляли, что власти страны будут принимать меры против тех, кто вербует или нанимает кубинцев для войны.

В марте 2026 года представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк в комментарии Донбасс Реалии рассказал, что, по данным разведки, Россия завербовала до 15 тысяч граждан Кубы для участия в войне против Украины.

В ГУР считают, что Россия рассматривает Кубу как зону своих геополитических интересов, поэтому вербовка кубинцев в армию РФ используется больше с пропагандистской целью, а не военной.