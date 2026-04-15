На стороне России в войне против Украины воюет до 5000 кубинцев — Госдеп США

15 апреля, 16:00
Google Читайте NV в Google
В войне против Украины воюет до 5000 кубинцев (Фото: chaikong2511/pexels)

В войне против Украины воюет до 5000 кубинцев (Фото: chaikong2511/pexels)

В войне против Украины на стороне России участвуют до 5000 кубинцев. Об этом пишет Axios, ссылаясь на отчет Государственного департамента США.

«Оценки разнятся, но большинство открытых источников информации указывают на то, что в любой момент времени в Украине воюют от 1000 до 5000 граждан Кубы. По оценкам украинских разведывательных источников, несколько тысяч из них непосредственно переброшены на украинский фронт», — говорится в отчете.

Реклама

В частности, как отмечается в документе, кубинцы стали одной из крупнейших идентифицированных групп иностранцев, которые поддерживают российскую агрессию против Украины, а сама Куба предоставляет стране-агрессору дипломатическую и политическую поддержку.

Читайте также:
Россия завербовала на войну против Украины более 1000 граждан Кении — депутат

В Госдепартаменте отмечают, что в открытых источниках нет подтверждений, что Куба официально отправляет своих граждан на войну против Украины, однако «есть веские признаки того, что режим сознательно терпел, позволял или выборочно способствовал этому потоку».

«Кубинский режим не смог защитить своих граждан от использования их в качестве пешек в войне между Россией и Украиной», — сказал Axios представитель Государственного департамента.

Как пишет Радио Свобода, еще в 2023 году Министерство иностранных дел Кубы сообщало, что власти страны раскрыли сеть торговли людьми, участники которой заставляли кубинских граждан воевать в войне против Украины на стороне России. По данным МВД Кубы, «торговцы людьми» действовали из России.

Читайте также:
Против Украины воюют почти 1800 наемников из Африки, которых завербовала Россия — Сибига

Тогда в МИД Кубы заявляли, что власти страны будут принимать меры против тех, кто вербует или нанимает кубинцев для войны.

В марте 2026 года представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк в комментарии Донбасс Реалии рассказал, что, по данным разведки, Россия завербовала до 15 тысяч граждан Кубы для участия в войне против Украины.

В ГУР считают, что Россия рассматривает Кубу как зону своих геополитических интересов, поэтому вербовка кубинцев в армию РФ используется больше с пропагандистской целью, а не военной.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Куба Россия российские сети вербовки Война России против Украины

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies