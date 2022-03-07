Россия заранее планировала тактику «выжженной земли» и полного игнорирования международного права — Данилов
Алексей Данилов (Фото:СНБО)
Российское руководство заранее и сознательно планировало тактику «выжженной земли» и полного игнорирования международного права.
Об этом сообщил в Facebook секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
«К сожалению, утро подтвердило то, что украинцы поняли с первых дней войны. Российское руководство заблаговременно и сознательно планировало тактику „выжженной земли“, полного игнорирования международного права, стало на путь совершения военных преступлений и преступлений против человечности», — написал Данилов.
Он напомнил, что в 5:00 российские оккупационные войска применили Смерч против мирных жителей Николаева.
Кроме этого, вчера российские оккупанты, продолжая «черный список» своих преступлений нанесли ракетный удар по гражданскому аэродрому в Виннице, обстреливали беззащитных людей, которые эвакуировались из Бучи и Ирпеня. Бомбили города Малин, Овруч, Коростень.
«И это только за один день. Убежден, что предстоящий трибунал над российскими преступниками станет показательным как для всего мира, так и для самой России, поскольку война с Украиной, помимо всего прочего, запустила процесс ликвидации самого путинского режима», — добавил он.
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