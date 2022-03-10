С момента вторжения российские оккупанты выпустили по Украине более 700 ракет 10 марта, 05:30 Цей матеріал також доступний українською Почти все ракеты были нацелены на объекты в восточной части Украины (Фото:press service of the National Police of Ukraine/Handout via REUTERS)

С момента вторжения в Украину российские оккупанты выпустили более 710 ракет. Почти все были нацелены на объекты в восточной Украине.

Об этом сообщает CNN.



Представитель Пентагона Джон Кирби подчеркнул, что вторжение в Украину должно быть прекращено немедленно и чтобы гражданское население было в безопасности как от ракетных, так и авиа-, артиллерийских и других ударов.

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«Почти все ракеты, выпущенные как с территории Украины, так и извне, были нацелены на объекты в восточной части Украины. Если провести прямую линию от Киева до Одессы, то почти все эти удары были сосредоточены восточнее этой линии», — отметил Кирби.

Полномасштабная война России против Украины длится уже более двух недель: четверг, 10 марта — 15-й день вторжения. За это время российские войска потеряли в Украине более 12 тыс. человек, более 300 танков и более 1 тыс. единиц боевой бронетехники.

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