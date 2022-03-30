Белорусские СМИ сообщили, откуда Россия запускает ракеты по Украине 30 марта, 00:07 Цей матеріал також доступний українською Обстрелы с территории Беларуси велись с самого первого дня войны (Фото:Press service of the Ukrainian State Border Guard Service/Reuters)

Запуски ракет на территорию Украины могут осуществляться из района возле Великого Бора в Гомельской области Беларуси, сообщает проект MotolkoHelp в Twitter.

По данным MotolkoHelp, жители города Хойники отчетливо слышали пуски вечером 29 марта. В это время во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога, появлялась информация о звуках взрывов в Киеве и Хмельницком.

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Белорусский Telegram-канал Беларускі Гаюн, который отслеживает военную активность на территории Беларуси, сообщает, что около 23:45 были совершены пуски ракет из районов Хойников и Великого Бора. Также канал пишет, что рядом с агрогородком Великий Бор находится заброшенный аэродром, с которого, предположительно, могут запускать ракеты.

Ранее белорусская служба Радио Свобода выяснила, из каких городов Беларуси россияне запускают ракеты по Украине. Также, по данным расследователей Схем, российская авиация использует для авианалетов в Украине почти все подходящие для этого аэродромы Беларуси, России и оккупированного Крыма.



Россия, которая 24 февраля начала полномасштабное вторжение в Украину, использует для своих целей территорию Беларуси. Оттуда на украинскую территорию летят самолеты, ракеты и идет военная техника. Также режим Александра Лукашенко разрешил перевозить по своей железной дороге российские ракеты. В белорусские морги свозят тела убитых в Украине российских оккупантов, а в белорусские больницы — раненых россиян.

Также, по данным Генштаба ВСУ, российские подразделения возвращают на территорию Беларуси, чтобы восполнить огромные потери, которые они понесли в результате боев с украинскими военными.

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