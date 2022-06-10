Россия запретила Японии ловить рыбу возле Курил из-за «отказа платить квоты» — представитель диктатора Путина 10 июня, 11:28 Цей матеріал також доступний українською Страна-агрессор запретила Японии ловить рыбу возле Курил (Фото:ashirova0/pixabay.com)

Об этом сообщил представитель российского диктатора Владимира Путина в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, пишет Интерфакс в Telegram.

«Мы уже, по сути, ограничили их право, причем их усилиями. Они отказались заплатить за квоты по вылову у Курильских островов», — сказал он.

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По его словам, право на вылов рыбы у Японии будет «изъято».

В апреле этого года Министерство иностранных дел Японии впервые с 2003 года назвало южные Курильские острова незаконно оккупированной территорией.

С конца Второй мировой войны Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды, — Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. Острова были аннексированы Советским Союзом, а японцы были оттуда выселены.

В 1956 году Москва и Токио подписали декларацию о завершении военных действий, однако мирный договор так и не был заключен.

До 2003 года японская дипломатия официально называла острова «незаконно оккупированными», а до 2012 года — «исконными землями». С 2012 года правительство избегало таких формулировок, надеясь достигнуть компромисса с Россией.

В начале марта глава МИД Японии Есимаса Хаяси на выступлении в парламенте назвал эти территории «исконно японскими». Затем, на отдельной пресс-конференции, он заявил, что они «незаконно оккупированы».

После этого Москва фактически прекратила мирные переговоры.

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