Россия запретила въезд более 960 американцам, в частности, Байдену и Блинкену 22 мая, 00:16 Цей матеріал також доступний українською Россия запретила въезд более 960 американцам (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

МИД РФ обнародовал список из 963 американцев, которым на неопределенный срок запретили въезд в Россию, в том числе среди них президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкена и другие американские должностные лица.

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Список был опубликован после того, как Байден подписал документ о помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов.



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В список также входят вице-президент Камала Гаррис, сын президента США Хантер Байден, директор ЦРУ Уильям Бернс, несколько американских министров и их заместителей, сотни конгрессменов, официальные представители Минобороны США, Госдепартамента и Белого дома, а также журналисты американских СМИ.

"За честь попасть под санкции Российской империи. Пожалуй, мне придется отменить свой сибирский отпуск", – прокомментировал санкции старший советник Конгресса США Пол Массаро.



Как оказалось, в российский санкционный "черный список" попали даже умершие граждане США. Среди 963 подсанкционных американцев напротив пяти человек стоит отметка "умер", но, как отмечает МИД РФ в официальном объяснении, в отношении их действует "запрет въезда (в Россию) на постоянной основе".

Так, въезд запрещен экс-сенатору Джону Маккейну (умер в 2018 году), экс-конгрессумен Элси Гастингс (умерла в 2021 году), бывшему первому заместителю директора ЦРУ Мелисси Дриско, экс-судье Стивену О'Нилу, бывшему военнослужащему США.

В МИД России заявили, что ограничения применены в ответ на санкции США, введенные после российского вторжения в Украину 24 февраля.

В ведомстве добавили, что «Россия не стремится к конфронтации и открыта к честному, взаимоуважительному диалогу».



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