$700 вместо $20. Ростех сейчас закупает холодильники ради микропроцессоров — бывший российский экономист 23 ноября, 16:31 Офис Ростеха в Москве (Фото:Ivtorov via ru.wikipedia.org)

Бывший российский экономист Максим Миронов, который сейчас преподает в Мадридской бизнес-школе, в интервью НВ рассказал, что Ростех сейчас покупает холодильники за $700 ради микропроцессоров за $20.

«Я недавно разговаривал с другим своим-коллегой экономистом, он мне рассказал, что Ростех сейчас закупает холодильники, потому что в них есть микропроцессоры, поставки которых запретили. Они сами по себе стоят $20, но без них ракеты не сделаешь. Потому покупаются холодильники за $700, чтобы извлечь двадцатидолларовый чип», — рассказал Миронов в интервью НВ, подчеркнув, что вся современная техника делается с огромным количеством умных комплектующих.

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Он отметил, что это совсем другая логистика при которой стоимость производимых товаров сильно возрастает.

«Можно так делать, но тогда каждое изделие становится золотым», — сказал экономист.

О том, что из-за санкций РФ вынуждена использовать в военной технике чипы из посудомоечных машин и холодильников министр торговли США Джина Раймондо рассказывала во время слушаний в Сенате еще в мае.

В июле также сообщалось, что в российском Сбербанке начали «выковыривать» чипы из старых неактивованных карточек на фоне дефицита микросхем и в условиях санкций против России за войну в Украине.