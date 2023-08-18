Россия закрыла въезд прокурору МУС Кариму Хану, которого сама же объявила в розыск 18 августа, 21:46 Международный уголовный суд (Фото:via Wikipedia)

Министерство иностранных дел России в пятницу, 18 августа, опубликовало заявление, которое представило как перечень мер в ответ на «агрессивную реализацию Лондоном враждебного антироссийского курса».

Об этом говорится в заявлении на сайте российского МИД.

Москва объявила о расширении так называемого стоп-листа — то есть перечня людей, которым запрещен въезд в Россию. На этот раз туда вошли 54 гражданина Великобритании.

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Среди них — британский министр культуры Люси Фрейзер, «которая активно лоббирует международную спортивную изоляцию России», и заместитель министра обороны Аннабель Голди, «ответственная за поставки в Украину вооружений, в частности снарядов с обедненным ураном».

Также под российские «санкции» попали прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, ряд журналистов BBC, The Guardian и The Daily Telegraph, а также руководство нескольких PR-организаций.

В МИД России напоследок пообещали и в дальнейшем продолжать «решительный отпор» Британии.

Карим Хан ранее отмечал, что у МУС есть убедительные доказательства того, что российский диктатор Путин несет уголовную ответственность за депортацию украинских детей с оккупированных территорий.

27 июля в России также объявили в розыск судью МУС Томоко Акане, которая выдала ордер на арест Путина и Львовой-Беловой.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на аресты Путина и «детского омбудсмена» РФ Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил глава МУС Петр Гофманский, диктатора могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.