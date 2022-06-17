«Вторичная роль». Россия заинтересована в талибах больше, чем наоборот — эксперт 17 июня, 12:53 Цей матеріал також доступний українською Представитель талибов Шахабуддин Делавар на пресс-конференции в Москве (Фото:REUTERS/Tatyana Makeyeva)

Директор Международного центра исследования проблем безопасности Александр Кореньков в интервью Радио НВ рассказал, что Россия заинтересована в талибах больше, чем они в ней, и играет в их отношениях второстепенную роль.

«Нужно еще обратить внимание на то, что талибы выделяют России второстепенную роль в своей условной дипломатии. Почему? Потому что уровень представительства талибов в отношениях с Россией всегда не первого ранга, большей частью второго или даже третьего. То есть лидеры талибов с россиянами не общаются и не выражают открытую поддержку россиянам», — рассказал он.

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Кореньков подчеркнул, что на самом деле у россиян нет рычагов влияния на Талибан, в отличие от Пакистана, у которого с Талибаном давние контакты, или Ирана, в котором есть большое сообщество шиитов-хазарейцев.

Эксперт объяснил, что Талибан был заинтересован в России как в альтернативной международной площадке, когда в Афганистане были американцы, а сейчас Россия больше заинтересована в Талибане и играет в этом союзе второстепенную роль.

«Сейчас они лезут из кожи, пытаясь показать талибам свою полезность. Они даже пришли к тому, что хотят признать официально власть талибов в Афганистане и стать едва ли не первой страной, которая это сделает публично, официально. Потому что до этого страны пытались избегать такого признания талибов», — отметил он.

По словам Коренькова, талибы плохо контролируют внутриполитическую ситуацию в Афганистане и не способны обеспечить гарантии того, что они, их сторонники или другие джихадисты не будут использовать Афганистан как базу для распространения влияния на Центральную Азию.

«Но для России главное демонстрировать свое влияние и важность. Это выглядит забавно: когда огромная страна по сути пресмыкается перед террористической организацией для того, чтобы продемонстрировать, что они имеют какое-либо влияние или играют какую-либо роль в этих отношениях, а сама террористическая организация даже не обращает особого внимания на это пресмыкание и оказывает скорее услугу России, чем демонстрирует какое-то уважение», — подчеркнул эксперт.

В мае временный поверенный в делах страны от сформированного Талибаном (признанный в РФ террористической организацией) правительства Джамал Насир Гарвал заявил, что Исламский Эмират Афганистан намерен закупать у России газ и нефть и хочет подписать конкретное соглашение по поставкам.

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