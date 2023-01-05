«Ненависть и агрессия никуда не делись». Россия захочет отомстить за позор в Украине, всем нужно готовиться — главком ВС Эстонии 5 января, 15:11 Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Командующий Эстонскими силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем считает, что чем бы ни закончилась война РФ против Украины, агрессия, ненависть и потребность оккупантов в реванше, «похоже, никуда не уходят».

В своей статье для ERR он подчеркнул, что накачивая население агрессивной пропагандой, власти РФ «шаг за шагом создают эмоциональное оправдание геноцида», и «общество охвачено ненавистью».

Видео дня

Херем добавил, что Кремль делает все, чтобы «поддерживать гнев и ненависть десятилетиями». Например, десятки тысяч российских оккупантов убиты украинцами при поддержке Запада, причем миллионы членов семей и друзей уничтоженных захватчиков «действительно считают, что в этих потерях виноваты враги России», а не решение ее правительства вторгнуться в Украину в феврале 2022 года.

Военачальник Эстонии подчеркнул, что «еще больше» россиян лишились здоровья и благополучия, а покалеченные солдаты «будут напоминать о (проигранной) войне».

Он предложил представить, что войска РФ выбиты с территории Украины. Тогда, по мнению россиян-имперцев, они ушли с территории, объявленной Кремлем российской, и это «не заретушировать» ничем, хотя пропаганда и старается.

Объясняя, как пропаганда РФ представляет для своего населения украинцев («нелепая, аморфная масса, которую Россия может уничтожить в любой момент»), Херем пишет о возникновении у россиян когнитивного диссонанса: как так, эти «смешные украинцы, воюющие за декадентские западные ценности, с помощью Запада каким-то образом смогли выгнать могучую Россию».

«Не надо фантазировать, какова может быть мотивация России… — отомстить. <...> Вражда, посеянная Путиным, нашла благодатную почву», — отметил глава армии Эстонии.

Херем полагает, что на этом фоне «не так уж трудно мобилизовать сотни тысяч относительно хорошо мотивированных людей из числа проигравших войну (если они того захотят)», хотя дальше могут возникнуть проблемы с их обучением.

«Мы не имеем права недооценивать агрессивность России в будущем, а также нет оснований думать, что поражение россиян в Украине положит конец любой подстерегающей нас опасности. Это будет лишь один важный шаг. Для такой угрозы не существует единого волшебного средства. Но дать отпор можно. И, наверное, подготовившись к этому, можно все и предотвратить», — резюмировал он.

5 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российский диктатор Владимир Путин не изменил планы и цели в отношении Украины. Поэтому Россию нельзя недооценивать.