Агрессор требует поддержки. Китай ищет способы помочь России, но опасается санкций — The Washington Post 3 июня, 10:56 Цей матеріал також доступний українською Российский диктатора Путин и Си Цзиньпин (Фото:kremlin.ru)

С начала полномасштабной войны России против Украины страна-агрессор как минимум дважды оказывала давление на Китай, чтобы тот предложил новые формы экономической поддержки, сообщает The Washington Post.

Война России против Украины — главные события 3 июня

По данным издания, Россия призывала Китай «оправдать» свое заявление о «безграничном» партнерстве, сделанное за несколько недель до начала войны. Однако, власти Китая боятся западных санкций, поэтому установили ограничения на то, что они будут делать.

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Источники издания отказались раскрыть детали запросов страны-агрессора, но один чиновник заявил, что они включают в себя сохранение «торговых обязательств» до вторжения 24 февраля в Украину, а также финансовую и технологическую поддержку, которая в настоящее время под санкциями США и других стран.

«Мы понимаем затруднительное положение [Москвы]. Но мы не можем игнорировать нашу собственную ситуацию в этом диалоге. Китай всегда будет действовать в интересах китайского народа», — сказал один из чиновников.

Китайские и американские официальные лица заявили, что Китай находится в затруднительном положении, поскольку он стремится помочь своему самому важному стратегическому партнеру. Пекин не ожидал, что война продлится так долго.

По словам чиновников, глава КНР Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам придумать способы помочь России финансово, но без нарушения санкций.

«Это было трудно. И этого недостаточно с российской точки зрения», — сказал высокопоставленный американский чиновник.

Официальный представитель США заявил, что Китай пытался найти «другие возможности» поддержать Россию, в том числе дипломатическим путем и посредством совместных военных учений.

По данным американских СМИ, Россия просила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военную и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

США предостерегли Китай от оказания помощи РФ. По словам посла Китая в Украине Фаня Сяньжуна, страна никогда не будет нападать на Украину, а поможет.

Ранее премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил лидерам ЕС, что Китай настаивает на мирных переговорах между Россией и Украиной «по-своему».

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