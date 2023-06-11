Россия взорвала Каховскую ГЭС, чтобы сорвать наступление Украины на Херсонском направлении — Маляр 11 июня, 11:17 Вот так выглядит Каховской ГЭС по состоянию на 10 июня после того, как ее взорвали российские оккупанты (Фото:Укргидроэнерго)

В Минобороны Украины заявили, что россияне взорвали дамбу Каховского водохранилища, чтобы не допустить проведения наступления Сил обороны на Херсонском направлении и таким образом «сузить» возможную географию активных действий ВСУ.

Об этом заявила заместительница министра обороны Украины Анна Маляр в своем телеграм-канале.

По имеющейся у Минобороны информации, сейчас враг перемещает свои наиболее боеспособные части с Херсонского направления. Речь идет прежде всего о подразделениях морской пехоты, воздушно-десантных войск и 49-й армии.

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Поэтому, пишет Маляр, становится очевидной цель подрыва Каховской ГЭС россиянами.

«Так, учитывая собственные потери и ограниченность в резервах, тем самым понимая неспособность сдержать украинское наступление на разных направлениях, командование российских оккупационных войск решило „сузить“ возможную географию активных действий ВСУ», — объясняет заместительница министра обороны.

По ее словам, подрыв Каховской ГЭС россияне явно осуществляли из расчета не допустить проведения наступления Силами обороны Украины на Херсонском направлении. Благодаря этому они хотели высвободить необходимые резервы для их переброски на Запорожское и Бахмутское направления.

Также, отмечает Маляр, разрушением Каховской ГЭС российское руководство пытается отвлечь часть сил и ресурсов Сил обороны Украины на ликвидацию техногенной катастрофы, тем самым сделать невозможным освобождение оккупированных территорий на левобережной части Херсонской области.

Подрыв Каховской ГЭС: что известно

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую они контролируют более года. В результате затопило города и села ниже по Днепру.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но повреждения являются значительными.



Украина начала эвакуацию с подконтрольных территорий правобережья Херсонской области, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

По состоянию на 10 июня известно о пяти погибших и 27 пропавших без вести в результате подрыва Каховской ГЭС.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

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