Посла Армении вызвали в МИД РФ из-за «недружественных шагов» и гуманитарной помощи Киеву 9 сентября, 21:10 Здание МИД РФ (Фото:Patrick Lauke/Flickr)

Россия вызвала в Министерство иностранных дел посла Армении Вагаршака Арутюняна из-за того, что считает ряд шагов этой страны «недружественными».

Речь идет о запуске процесса ратификации Римского статута Международного уголовного суда, поездке в Киев жены армянского премьер-министра Анны Акопян, которая передала Украине гуманитарную помощь и приняла участие в саммите первых леди и джентльменов, и проведении на территории Армении военных учений с участием США, сообщается на сайте МИД РФ.

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«В связи с этим в МИД России был вызван посол Армении в Москве B.В.Арутюнян, которому сделано жесткое представление. Кроме того, передана нота протеста, в которой отмечена неприемлемость оскорбительных высказываний Председателя Национального Собрания Республики Армения А.Р.Симоняна от 6 сентября в адрес официального представителя МИД России, директора Департамента информации и печати М.В.Захаровой и российского внешнеполитического ведомства в целом. Отдельно доведена обеспокоенность задержанием в Армении 7 сентября блогера М.Бадаляна и обозревателя радио Sputnik Армения О.Геворкяна», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что зависимость Еревана от Москвы в вопросах безопасности оказалось «стратегической ошибкой».

7 сентября Министерство образования и науки Украины сообщило, что Армения впервые передала Украине гуманитарную помощь — более тысячи смартфонов, ноутбуков и планшетов для школьников, которые привезла жена премьера Анна Акопян.