Россия начала вывозить из Ливии «вагнеровцев», их могут перебросить в Украину — FT

28 апреля, 16:54
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После поражения на севере Украины Россия начала стягивать силы на Донбасс (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

После поражения на севере Украины Россия начала стягивать силы на Донбасс (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Россия начала вывозить боевиков ЧВК Вагнера и сирийских наемников из Ливии, сообщает Financial Times со ссылкой на западные и сирийские источники.

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По информации собеседников издания, из Ливии вывезли уже около 200 россиян и около 1000 сирийцев. Сейчас в африканской стране остаются около 5 тысяч кремлевских наемников.

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Два западных источника сказали FT, что изначально Россия не собиралась выводить силы из Ливии, но вынуждена была принять решение из-за отсутствия успехов в Украине. Собеседники издания предполагают, что боевиков Вагнера собираются перебросить в Украину, но неизвестно, направят ли туда также сирийских наемников.

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FT напоминает, что Турция закрыла воздушное пространство для российских самолетов, вылетающих из Ливии и Сирии. По словам западного чиновника, с которым общалось издание, у Анкары были доказательства того, что Россия перебрасывает людей и технику из этих стран в Украину.

Министерство обороны Великобритании в начале апреля сообщало, что Россия перебрасывает на Донбасс боевиков ЧВК Вагнера. По информации Пентагона, по состоянию на конец марта в Донецкой и Луганской областях Украины находились около 1000 «вагнеровцев».

Газета The Guardian 19 апреля писала, что Россия отправляет на Донбасс до 20 тысяч наемников из Сирии, Ливии и других стран. Европейский чиновник, с которым общалось издание, заявил, что оккупанты используют наемников как «пушечное мясо».

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 22 800 человек личного состава.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Наемники Российские наемники Ливия Financial Times Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины

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