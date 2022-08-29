Россия могла перевезти через Босфор С-300. МИД Украины вызвал посла Турции, которая должна контролировать пролив

29 августа, 21:08
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Российское судно Sparta II в проливе Босфор, Турция, 14 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Yoruk Isik)

Российское судно Sparta II в проливе Босфор, Турция, 14 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Yoruk Isik)

В Министерство иностранных дел Украины вызвали посла Турции из-за информации о том, что судно Sparta II перевезло из Сирии через пролив Босфор в Россию ракетные системы С-300ПМУ-2.

Как сообщает пресс-служба МИД в понедельник, 29 августа, послу Ягмуру Ахмету Гюльдере вручили вербальную ноту ведомства. Заместитель министра Николай Точицкий напомнил, что, согласно положениям Конвенции Монтре от 1936 года, судно подпадает под определение военного корабля. Он обратился к Турции и попросил предоставить официальную информацию по поводу груза на борту Sparta II, а также мер, которые приняла Анкара.

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Представитель МИД также выразил надежду, что Турция будет придерживаться своего решения от 28 февраля о закрытии проливов Босфор и Дарданеллы для российских военных кораблей.

Ранее израильский портал Kan обнародовал снимки, судя по которым, Россия перебросила зенитный комплекс С-300 из города Масьяф на северо-западе Сирии на свою базу в Тартусе, где его погрузили на судно и отправили в Россию.

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По данным Naval News, для переправки С-300 страна-агрессор использовала грузовое судно Sparta II, предположительно, принадлежащее Оборонлогистике — по сути минобороны РФ — и внесенное в санкционные списки США. Пунктом назначения корабля был Новороссийск — российский порт и крупная военно-морская база рядом с незаконно построенным Керченским мостом.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Турция Сирия МИД Украины ЗРК С-300 Украина-Турция Война России против Украины

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