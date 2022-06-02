Россия вывезла в Сирию 100 тысяч тонн украденного в Украине зерна — украинское посольство 2 июня, 22:05 Цей матеріал також доступний українською Судно Матрос Позынич, на котором Россия могла везти украденное украинское зерно, в проливе Босфор 22 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Yoruk Isik)

Россия незаконно вывезла около 100 тысяч тонн украденного в Украине зерна в Сирию, сообщило украинское посольство в Бейруте в комментарии агентству Reuters.

Война России против Украины — главные события 2 июня

В заявлении посольства, опубликованном в четверг, 2 июня, сказано, что часть украденной пшеницы страна-агрессор доставила в Сирию на борту судна Матрос Позынич. Судя по спутниковым снимкам и данным трекера, судно загружало зерно в оккупированном Севастополе в середине мая, а 29 мая оно прибыло в порт Латакия.



Видео дня

Украинский дипломаты подчеркнули, что зерно, которое перевозил Матрос Позынич, было украдено из украинских хранилищ в захваченных российскими оккупантами районах. Посольство назвало это преступной деятельностью и заявило, что пыталось связаться с сирийским режимом, но не получило ответа.

"…За последние три месяца в Сирию прибыло более 100 000 тонн награбленной украинской пшеницы. При мировых ценах на пшеницу выше 400 долларов за тонну такой объем стоил бы более 40 миллионов долларов", — сообщает Reuters со ссылкой на комментарий посольства.

Агентство обратилось за комментарием к министерству информации Сирии и министерству обороны России, но не получило ответа.

Ранее в ООН заявили, что из-за развязанной Россией полномасштабной войны в Украине застряли 25 млн тонн зерна. В конце мая президент Владимир Зеленский подчеркнул, что оккупанты украли в Украине уже минимум полмиллиона тонн зерна и ищут способы его продать. Действия страны-агрессора создают угрозу голода в Африке, Азии и некоторых странах Европы.

Россия захватила Африку. Как Запад это допустил? – Сергей Данилов, Центр ближневосточных исследований https://www.youtube.com/embed/R-ax7kNP3Ic

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.