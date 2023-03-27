В Беларуси уменьшилось количество российских военных — пограничники 27 марта, 10:56 На территории Беларуси уменьшилось количество российских военных (Фото:www.facebook.com/mod.mil.by?locale=ru_RU)

В Беларуси уменьшилось количество российских военных, заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, в настоящее время чуть более 4 тысяч военных РФ находятся на территории Беларуси.

«Но они в основном привлечены либо к учениям общим, либо к подготовке, которая продолжается в Беларуси», — сказал он в эфире телемарафона.

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Демченко заявил, что это количество несколько меньше, чем было раньше.

"Так как те подразделения, которые прошли подготовку, Россия вывела с территории Беларуси на свою территорию для дальнейшего переброса в том числе на восток нашей страны, где ведут полномасштабные боевые действия", - сказал он.

Совместные учения российских и белорусских войск на территории Беларуси продолжаются уже более полугода.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев утверждал, что у России нет ресурсов для наступления на севере Украины.