Страна-агрессор Россия высылает десять румынских дипломатов — МИД

13 мая, 16:20
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Страна-агрессора РФ высылает десять румынских дипломатов (Фото:Фотобанк Moscow-Live/www.flickr.com)

Страна-агрессора РФ высылает десять румынских дипломатов (Фото:Фотобанк Moscow-Live/www.flickr.com)

Страна-агрессор Россия объявила, что высылает десять румынских дипломатов.

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Об этом сообщает МИД РФ.

В дипломатическом ведомстве страны-агрессора заявили, что в пятницу, 13 мая посол Румынии в РФ был приглашен в МИД, где ему была вручена нота об объявлении «persona non grata» десяти сотрудников посольства Румынии в Москве.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=hN54nW6cajM

В начале апреля ряд стран выслал работников дипломатических миссий страны-агрессора.

Это случилось после того как стало известно о массовых преступлениях российских военных в Буче и других населенных пунктах Киевской области.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   МИД России Румыния Война России против Украины

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