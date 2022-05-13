Страна-агрессор Россия высылает десять румынских дипломатов — МИД 13 мая, 16:20 Цей матеріал також доступний українською Страна-агрессора РФ высылает десять румынских дипломатов (Фото:Фотобанк Moscow-Live/www.flickr.com)

Страна-агрессор Россия объявила, что высылает десять румынских дипломатов.

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Об этом сообщает МИД РФ.

В дипломатическом ведомстве страны-агрессора заявили, что в пятницу, 13 мая посол Румынии в РФ был приглашен в МИД, где ему была вручена нота об объявлении «persona non grata» десяти сотрудников посольства Румынии в Москве.

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В начале апреля ряд стран выслал работников дипломатических миссий страны-агрессора.

Это случилось после того как стало известно о массовых преступлениях российских военных в Буче и других населенных пунктах Киевской области.



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