Страна-агрессор Россия высылает десять румынских дипломатов — МИД
Страна-агрессора РФ высылает десять румынских дипломатов (Фото:Фотобанк Moscow-Live/www.flickr.com)
Страна-агрессор Россия объявила, что высылает десять румынских дипломатов.
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Об этом сообщает МИД РФ.
В дипломатическом ведомстве страны-агрессора заявили, что в пятницу, 13 мая посол Румынии в РФ был приглашен в МИД, где ему была вручена нота об объявлении «persona non grata» десяти сотрудников посольства Румынии в Москве.
В начале апреля ряд стран выслал работников дипломатических миссий страны-агрессора.
Это случилось после того как стало известно о массовых преступлениях российских военных в Буче и других населенных пунктах Киевской области.
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