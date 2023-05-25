РФ высылает пятерых шведских дипломатов и закрывает свое консульство в Швеции

25 мая, 13:37
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Генконсульство РФ в Гетеборге, Швеция (Фото:Генеральное консульство Российской Федерации в Гетеборге)

Генконсульство РФ в Гетеборге, Швеция (Фото:Генеральное консульство Российской Федерации в Гетеборге)

Россия приняла решение о закрытии своего Генерального консульства в Швеции и признании «персонами нон грата» пятерых шведских дипломатов. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России.

Сообщается, что в четверг, 25 мая, в Министерство иностранных дел России была вызвана посол Швеции в России Малена Мард. Ей сообщили о закрытии российского Генерального консульства в Гетеборге и отзыве согласия на деятельность Генконсульства Швеции в России.

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Такое решение объяснили «конфронтационным курсом, проводимым Швецией в отношении Российской Федерации».

Деятельность обоих консульств прекратится 1 сентября 2023 года.

В ведомстве объяснили, что решение Швеции о признании пятерых российских дипломатов нежелательными персонами стало «откровенно враждебным шагом».

«Эти действия шведских властей еще больше усугубили ситуацию в двусторонних отношениях, которые достигли беспрецедентно низкого уровня, в том числе в результате непрерывной русофобской кампании в Швеции», — говорится в заявлении МИД РФ.

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Сообщается, что пятерым шведским дипломатам сказали покинуть Россию в такие же сроки, которые были отведены шведскими властями для выезда российских сотрудников.

25 апреля года министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём заявил о решении выслать пятерых российских дипломатов.

До этого, 13 апреля Норвегия также объявила нежелательными лицами 15 сотрудников посольства РФ из-за шпионской деятельности под дипломатическим прикрытием.

Также о высылке российских дипломатов объявили Дания, Италия, Франция, Германия, Австрия, Македония, Латвия, Литва и Эстония.

Теги:   Россия Генконсульство РФ Швеция Персоны нон грата

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