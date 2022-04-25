Ответ страны-агрессора. Россия объявила 40 немецких дипломатов персонами нон грата

25 апреля, 17:03
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МИД РФ объявил 40 немецких дипломатов персонами нон грата (Фото:www.flickr.com/Фотобанк Moscow-Live)

МИД РФ объявил 40 немецких дипломатов персонами нон грата (Фото:www.flickr.com/Фотобанк Moscow-Live)

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Министерство иностранных дел России выслало 40 немецких дипломатов.

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Об этом сообщает Sky News.

В заявлении министерства страны-агрессора говорится, что оно приняло решение объявить сотрудников «персонами нон грата» после того, как Германия объявила «значительное число» сотрудников российского посольства в Берлине «нежелательными».

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Ранее в этом месяце МИД Германии объявил о решении выслать 40 российских дипломатов.

https://www.youtube.com/watch?v=TQGnKe82xwc&t=2s

Министр иностранных дел страны Анналена Баербок заявила, что фотографии из Бучи свидетельствуют о «намерении уничтожить, которое выходит за все границы».

Несколько других стран ЕС, включая Литву, Латвию, Эстонию, Болгарию, Польшу, Словакию и Чехию, также потребовали, чтобы российские дипломаты покинули страны.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Россия Германия Дипломатия Война России против Украины

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