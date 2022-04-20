Действия страны-агрессора. Россия высылает более 20 бельгийских дипломатов 20 апреля, 10:15 Цей матеріал також доступний українською Из России высылают 21 бельгийского дипломата (Фото:Фотобанк Moscow-Live/www.flickr.com)

Россия высылает 21 бельгийского дипломата, они должны покинуть страну-агрессора до 3 мая.

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Об этом сообщает Brussels Times.

Бельгийские дипломаты были объявлены «персонами нон грата».

Правительство Бельгии пока никак не отреагировало на это.

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Бельгия была одной из стран, которая в конце марта высылала российских дипломатов.

Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес заявила, что высылка российских дипломатов — это «не санкции», а вопрос «национальной безопасности».

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