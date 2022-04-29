Россия выпустила по территории Украины почти 2000 ракет — Пентагон 29 апреля, 10:03 Цей матеріал також доступний українською Российские войска произвели более 1900 ракетных атак по Украине (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

По данным США, за 63 дня войны Россия запустила более 1900 ракет по территории Украины.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Соответствующие данные озвучил на брифинге чиновник Пентагона.

По его словам, большинство ракет были выпущены по Мариуполю и районам проведения операции Объединенных сил.

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Многие из этих атак осуществлены с территории России, добавил представитель американского оборонного ведомства.

Кроме того, по данным Пентагона, сейчас в Украине воюют 92 российские батальонные тактические группы. Еще более 20 находятся за пределами Украины на отдыхе и перегруппировке.

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