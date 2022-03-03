Оккупанты выпустили более 70 ракет по Украине из Беларуси 3 марта, 22:55 Цей матеріал також доступний українською Более 230 ракет были выпущены с территории Украины. (Фото:militaryarms.ru)

Более 70 из 480 ракет, выпущенных по Украине, вылетели из территории Беларуси. Еще 10 выпустили из Черного моря.

Об этом сообщает Минобороны США.



По данным Пентагона, по Украине уже было выпущено более 480 ракет. Из них более 160 — с территории России, более 70 — из Беларуси, около 10 — из Черного моря. Большая часть ракет — с мобильных систем, которые попали на территорию Украины. Таким образом, более 230 ракет были выпущены с территории Украины.

«Есть мобильные системы. Их перемещают внутрь страны», — сообщил высокопоставленный представитель Минобороны США.

Также, по оценкам США, Путин вложил 90% своей заранее подготовленной мощи для вторжения в Украину.

«Мы наблюдаем сильные бомбардировки городов к северу и востоку, то есть, Киев, Чернигов и Харьков. Мы по-прежнему считаем, что российские силы застопорились на севере», — добавил представитель Минобороны США.

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