«Путин и Лукашенко = Гитлер и Муссолини». РФ «выпрашивает» для Украины дальнобойное оружие для ударов по точкам запуска ракет — интервью с Чалым 15 января, 08:39 Эксклюзив NV 14 октября россияне ударили по жилому дому в Днепре. (Фото:Скриншот с видео Zelenskiy / Official)

Украина имеет легитимное право нанести удары по точкам, из которых Россия атакует ракетами и дронами, в том числе и в Беларуси, уверяет дипломат Валерий Чалый.

А новыми ударами по жилым домам, по его мнению, Кремль «выпрашивает» для Украины дальнобойные ракеты.

В интервью Radio NV Чалый рассказал, может ли узурпатор Александр Лукашенко командовать военными в Беларуси, как их отвлекают силы НАТО и может ли Украина иметь ядерное оружие.

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— 14 января снова нанесены ракетные удары, в том числе по столице. Нардеп Роман Костенко предположил, что с высокой вероятностью часть ракет прилетела из Беларуси. Только по предварительным данным сейчас в Киеве повреждены 18 жилых домов, гражданская инфраструктура. Если будет подтверждение того, что удар нанесен с территории Беларуси, господин посол, как на это все реагировать? Какая должна быть реакция Украины?

— Начнем с того, что Искандеры уже обстреливали [Украину] с территории Беларуси в марте. Ничего нового действительно нет. Я не хочу вмешиваться в официальную позицию, почему мы с Беларусью так ведем себя. Потому что Лукашенко уже наработал не только на разрыв дипломатических отношений. Я бы сейчас очень внимательно посмотрел на въезд из Беларуси. Много вещей, которые уже нужно было бы сделать. Возможно, есть какие-то кулуарные договоренности.

Я бы ему не верил. Если ему еще кто-то верит, окей. Я ему не верю. Потому что я сам слышал от него фразы, что из Беларуси никто не будет нападать на Украину. Говорил такое? Говорил. «Ни один не перейдет границу». Не контролирует он уже это.

Как нам реагировать на эти вещи? Не о Беларуси вопрос. Мы уже понимаем, что Россия у Лукашенко спрашивать не будет уже на этом этапе.

Поэтому как реагировать на эти залпы? Реагировать можно только одним способом на баллистическую ракету. Если это баллистическая ракета, можно, конечно, системами Пэтриот, но их нужно очень много, две батареи не помогут. Хотя и это хорошо, что снабжают нас американцы и немцы, но их, во-первых, еще нет, а во-вторых, они не помогут.

А в-третьих, они не для этого действительно, честно говоря, нужны. Они необходимы для того, чтобы прикрывать аэродромы, аэропорты. Мы думаем, что оно прикроет нам города — нет, давайте будем честными. Двумя системами Пэтриот вы не закроете города Украины.

Реагировать можно только одним способом. И все военные это прекрасно знают. Надо подавить точки, откуда ведутся обстрелы. Как их можно подавить? Двумя способами. Либо авиацией, либо ударными дронами, либо дальнобойными ракетами.

Имеет ли Украина право бить по территории Беларуси? Ответ: да. С точки зрения международного права, ответ может быть сделан. Мы имеем полное легитимное право нанести удары по точкам, откуда наносят по нам сейчас эти удары.

Другое дело, какое политическое решение будет. Я не хочу в это вмешиваться. Но это единственный способ прекратить этот вот произвол и цинизм, все разговоры о том, что «мы так любим украинцев, что хотим их побольше уничтожить», как Лукашенко говорит, так и Путин, конечно.

Это нацизм, чистой воды фашизм русский такой. Возможно, своего разлива.

Мне нравится это сравнение, как Гитлер из Муссолини — Путин с Лукашенко, то есть такой младший партнер. Вот и все, что нужно о нем знать.

Очень надеюсь, что эти военные преступники (они вообще многое накуролесили в своих государствах) найдут соответствующее наказание. Это очень важный момент. Поэтому сейчас и фиксируются эти преступления, в частности, Лукашенко.

— Лукашенко нельзя ни при каких обстоятельствах верить. Это касается вероятности участия Беларуси в возможном наземном вторжении в Украину?

— Абсолютно. Тот момент, когда Лукашенко мог на что-то серьезно влиять, он истек. Он сам это сделал. Парадоксальная ситуация в том, что он находится еще там только потому, что Украина побеждает Россию, противостоит России. Это залог возможности его какого-то существования. Парадоксально, но Украина его сейчас фактически вытаскивает. Если бы не так, его бы там съели очень быстро. И он, кстати, боится этого. Это его внутренние боли. Но нас они не интересуют.

Нас интересует один момент. Мы можем много раз повторять, что с территории Беларуси не видно какой-либо подготовки [к нападению]. Но сам факт, что они концентрируют там [солдатов], тренируют и на наших границах держат войска, а мы вынуждены там держать войска, которые могли бы освобождать страну… Это участие в войне. Это прямое участие в войне Беларуси. К сожалению, так получилось.

И можно здесь дипломатично с этим играть как-то, крутить и выкручивать, но решение принимать нужно было раньше, превентивно. Сейчас в этой всей игре — как-то удержать Беларусь на каком-то этапе, чтобы не втянуть больше — у нас уже нет инициативы.

В основном инициативу [по отношению к Беларуси] имеет Россия, Путин. Они взяли его под контроль. Вы же видите: поехали туда, всех этих генералов на ноль умножили, они сидели с такими кислыми мордами, потому что эти морды обещали ничего не сделать против Украины. И только на них нажал их сюзерен, сразу полезло. Вся верхушка белорусская — соучастники. Тех, кто против — убивают. К сожалению, такова ситуация.

Я совершенно ровно воспринимаю что российский режим, что белорусский. Народ Беларуси — это уже другая история, здесь можно еще подискутировать. Есть те, кто воюет в полку Калиновского, есть другие подразделения, есть те, кто ведет партизанскую борьбу в сложных условиях, есть политики в изгнании, которые меньше влияют. Думаю, белорусы еще поборются. Я на них еще, знаете ли, надеюсь. А на режим уже точно нет.

— Наши западные партнеры из НАТО проявляют достаточную решимость, чтобы оттянуть российско-белорусские войска? Готовятся ли они к различным провокациям со стороны Беларуси? Они могли бы существенно помочь Украине этим отвлечением внимания. Я не говорю о вооруженных столкновениях, конечно. Но то, что делают белорусы в отношении Украины — оттягивают на себя украинские войска, ожидающие вероятного удара из Беларуси, то же наши западные партнеры, укрепляя свои границы и перебрасывая вооруженные формирования, могли бы делать. Вы наблюдаете такие действия?

— Российский контроль там (в Беларуси — ред.) увеличивается. Не исключено, что, к примеру, могут перейти границу еще раз с севера российские группировки с какими-то белорусскими наемниками. Они имеют постоянные базы, они расширяют свои базы. Об этом мы говорили давно, еще до 24 февраля.

Более того, Лукашенко очень долго просил ядерное оружие. И сейчас угрожают, что они перемещают в Беларусь ядерные компоненты.

Как на это реагировать? Вы правы, один из методов — это усилить присутствие у границ. И это делается. Дивизия Кричащие орлы, это дивизия (ударная, десантно-штурмовая) во время Второй мировой высаживалась первой в Нормандии. И эту дивизию перебросили американцы сейчас в Европу: она в Румынии, частично в Польше.

И сейчас они ближе к этому треугольнику, где сходятся границы Беларуси, Литвы, Польши, так называемый Сувалкский коридор. Туда подтягивают силы. Это, по моему мнению, правильно, но недостаточно. Можно было бы усилить присутствие еще больше. Они делают это у границы, там тренировочный центр расположен. То есть, как они говорят, союзные войска пусть подержат немного свое внимание у западной границы Беларуси. Это помогло бы нам реально. Отчасти это делается, но считаю, что недостаточно, можно было бы посерьезнее.

Лукашенко, конечно, как всегда, просто визжит, что это атака на Беларусь. Но это уже такое, пусть визжит. Надо подтянуть туда большее количество сил. Это первое.

А второе — нужно предоставить Украине ракеты дальнего действия, потому что подавлять эти точки мы все равно будем. Я не буду говорить о наших Вооруженных Силах. Я делаю просто геополитический прогноз: невозможно этого избежать, так или иначе, раньше или позже. У Украины уже есть ударные дроны, есть у нас чем уже. Но если будут ракеты, это будет точнее: по военным целям, не пострадают какие-либо объекты. То есть, если хотят наши партнеры, чтобы мы были более точными, пусть предоставят ракеты, хотя бы радиусом действия 300 миль. Время пришло.

И эта атака ракетная, я считаю, это уже выпрашивание Кремлем таких ракет дальнобойных. После этого я не думаю, что табу какое-нибудь может быть.

Поэтому Рамштайн, который будет в 20 числах [января], встреча в формате 50+ стран, предоставляющих вооружение, эта коалиция во главе с США должна решить два вопроса.

Первый вопрос должен быть окончательный: танков два-три батальона, чтобы сформировать моторизованную бригаду. Это могут быть Челленджеры. Это очень правильное решение.

Думаю, проснется Шольц. Он вечно то засыпает, то просыпается, как политик, очень странно. Надеюсь, что этот ракетный обстрел его уже как-то разбудит, и уже Леопарды, если не немецкие, то хотя бы польские, испанские, отойдут Украине, будем иметь хотя бы на два-три батальона танков. Это хотя бы где-то порядка 84−140 — где-то в этом промежутке.

И дальше — ракеты. То есть на Рамштайне уже должно прозвучать о ракетах и дальних дронах.

— Лукашенко делает вид, что он просит у Путина ядерное оружие, Путин соглашается, они делают какие-то совместные заявления. Понятно, что Лукашенко на его использование не будет влиять никоим образом. Но Путин будет при этом разыгрывать комбинацию, что это все Лукашенко сделал, «это не я», чтобы отвести от России санкции за ядерную эскалацию. Как этому противостоять?

— Если коротко по этому ядерному вопросу, то угроза, бряцание этой ядерной дубиной, считаю, сейчас уменьшилась очень серьезно. Потому что были разговоры не только с американцами, но и с китайцами, с индийцами. Собственно, со всеми основными странами, у которых ядерное оружие есть. И не только со стороны этой антипутинской коалиции, а также и со стороны ядерных держав, таких как Китай, Индия, у которых меньше боеголовок, чем в США и России. Но они не хотят распространения ядерного орудия в собственном регионе. Они прекрасно понимают, что тогда их задачи по обеспечению безопасности своих стран увеличатся.

Индия с Пакистаном — есть проблемы, а Китай о Тайване постоянно заявляет. А представьте себе: сейчас Южная Корея впервые официально заявила на этой неделе о необходимости подумать о перемещении ядерного оружия на свою территорию — американского или разработке ядерного оружия.

Уже этот песок начинает сыпаться через пальцы Си Цзиньпина. Он уже должен понимать, что Путину нужно ударить по голове. Уже достаточно.

Но носители ядерного оружия на территории Беларуси есть. Носители ядерного оружия на территории Украины есть, в Крыму, это не секрет. Долго россияне хотели заменить самолеты еще в свое время, чтобы там были носители ядерного оружия. Те арсеналы, которые были раньше, хранились там. Они все хранилища сейчас расконсервировали, перестроили для принятия ядерного тактического оружия. Но, разумеется, все это отслеживается, и просто так они не могут прямо перебросить ядерные боезаряды. Это все очень серьезно отслеживается и нашими соответствующими структурами, и нашими партнерами.

Еще раз подчеркиваю: этого шантажа можно прекращать бояться, скажем так. А вот сам факт распространения ядерного оружия в условиях, когда международная правовая система не работает, разбиты многие соглашения — это проблема. Есть большая опасность, что это может распространиться по миру. И будем иметь в ближайшие десятилетия уже два десятка ядерных держав.

Кстати, я скажу свое мнение, это никакое не официальное мнение: Украина никогда не хотела реально восстанавливать ядерное оружие свое. Большое внимание сейчас к нам: проверка на атомных станциях, не делаем ли мы там что-то, с подачи России они это инспектируют. Но одно здесь рациональное зерно есть. Все понимают: если нас бросят просто на произвол судьбы, у Украины есть возможность (чисто технологическое, научное, кадровое) ядерное оружие в каком-то виде иметь.

Но мы придерживаемся всех международных режимов контроля. Мы очень открыты. Мы настолько открыты, даже в условиях войны, что просто представить себе нельзя, чтобы другое какое-то государство это делало.

Думаю, об этом надо напоминать, бить по рукам тем, кто нарушает режим нераспространения. И должны бить по рукам не только мы, но и Китай, и Индия.

Кстати, премьер-министр Индии уже пощечину дал Путину, не хотел встречаться. Хотелось бы от Китая иметь такую же позицию. Если Китай займет такую позицию, выгодную для Китая, тогда все будет нормально.