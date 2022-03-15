Россия выходит из Совета Европы 15 марта, 18:03 Цей матеріал також доступний українською Совет Европы (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Россия выходит из Совета Европы. Соответствующее письмо Министра иностранных дел Сергея Лаврова вручено Генеральному секретарю организации, сообщил депутат Госдумы РФ Петр Толстой.

Российский депутат обвинил в таком шаге России страны НАТО. Якобы они использовали тему прав человека для «реализации собственных геополитических интересов и нападок» на РФ.

«В связи с беспрецедентным политическим и санкционным давлением на нашу страну Россия не планирует выплачивать ежегодный взнос в эту организацию. Подчеркну, что Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение», — добавил Толстой.

При выходе из Совета Европы Россия денонсирует Европейскую конвенцию о правах человека, заявил глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий, передают российские пропагандистские СМИ.







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