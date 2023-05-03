Власти РФ выдают визы беженцам с Ближнего Востока, чтобы те ехали в ЕС — BILD 3 мая, 08:32 Россия выдает визы беженцам с Ближнего Востока, чтобы те ехали в ЕС (Фото:REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

Власти РФ выдают визы беженцам с Ближнего Востока, чтобы те ехали в страны ЕС, сообщает BILD.

В распоряжении издания оказался отчет немецкой полиции о росте числа нелегальных мигрантов в Евросоюзе. В марте на границах ЕС остановлено 22 500 нелегалов. Это на 60% больше, чем за тот же период прошлого года. Многие из них прибывают из Турции, но не через Грецию, а через Россию.

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Сейчас в Турции находятся около 4 млн беженцев с Ближнего Востока. В последнее время многие из них оформляют российскую визу, едут с ней через Россию в Беларусь, нелегально переходят там границу ЕС и через Польшу и Чехию прибывают в Германию.

«Сохраняется неправомерное использование российских виз для проезда через РФ в Беларусь и далее в ЕС», — сказано в отчете полиции.

Немецкие правоохранители отмечают, что этот маршрут активно рекламируется в соцсетях. Эксперты говорят, что из Турции в Россию и Беларусь летают специальные самолеты, которые привозят мигрантов.

«Путин и Эрдоган посылают нам все новых и новых беженцев», — заявил BILD Карл Кайм.