Ответ страны-агрессора. Россия ввела санкции против Байдена и ряда высокопоставленных американских чиновников

15 марта, 17:12
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Начавшая войну против Украины Россия ввела санкции против президента США Джо Байдена и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Об этом сообщает пропагандистское информагенство РИА Новости.

Также в санкционный список вошли: глава Пентагона Ллойд Остин, помощник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейкоб Салливан, глава ЦПУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и другие.

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15 марта США ввели санкции против 11 высокопоставленных чиновников оборонного сектора России. Все имущество нынешних или бывших работников оборонного сектора РФ, находящееся в Штатах или во владении или под контролем лиц из США, будет заблокировано.

12 марта в Госдепе сообщили о введении санкций против жены и взрослых детей спикера главы Кремля Дмитрия Пескова.

Полномасштабное вторжение России в Украину привело к ее международной изоляции. США, ЕС, Британия, Канада и другие страны ввели уже несколько пакетов жестких санкций против РФ. Десятки компаний объявили о полном или частичном прекращении деятельности в России.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   США Джо Байден Санкции Война России против Украины

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