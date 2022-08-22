Россия все больше использует жителей ОРДЛО для участия в войне против Украины — Минобороны Британии

22 августа, 10:04
Россия все больше пытается привлечь жителей ОРДЛО к войне против Украины (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Россия все больше пытается привлечь жителей ОРДЛО к войне против Украины (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

По информации Министерства обороны Великобритании, Россия все больше использует жителей захваченных территорий Луганской и Донецкой областей для войны против Украины.

В сводке британского ведомства в Twitter говорится, что командиры, вероятно, прибегают к прямым финансовым стимулам, тогда как некоторые боевые подразделения считаются ненадежными для наступательных операций.

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«Постоянным фактором, способствующим этим проблемам, является классификация Россией войны как „специальной военной операции“, которая ограничивает полномочия государства по правовому принуждению», — говорится в сообщении.

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https://twitter.com/DefenceHQ/status/1561593433097134082

Также отмечается, что 15 августа украинские социальные сети распространили видео, на котором боевики самопровозглашенной «ЛНР» заявляют о своем отказе от развертывания в рамках наступательных операций в Донецкой области.

Они заявили, что выполнили свой долг по обеспечению контроля над всей Луганской областью, полученному в июле 2022 года, и не хотят воевать в Донецкой области, несмотря на угрозы и устрашение со стороны высшего командования.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Великобритания ОРДЛО Война России против Украины

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