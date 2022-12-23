Путину представили планы об увеличении численности армии, однако неясно, где РФ будет брать новых солдат — британская разведка

23 декабря, 11:07
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Британская разведка отметила, что неясно, как РФ собирается увеличивать численность своей армии (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск)

Британская разведка отметила, что неясно, как РФ собирается увеличивать численность своей армии (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск)

По данным британской разведки, представленные диктатору Владимиру Путину планы расширения армии РФ до 1,5 миллиона человек свидетельствует о намерениях подготовиться к долгосрочным стратегическим вызовам. Однако неясно, как будет достигнут этот уровень.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что министр обороны РФ Сергей Шойгу пояснил, что расширение будет включать как минимум две бригады на северо-западе России, численность которых увеличится до дивизии.

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Он сослался на предполагаемую угрозу со стороны Финляндии и вступление Швеции в НАТО.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1606180735173419009

Как отметили в британской разведке, это одно из первых представлений о том, как Россия стремится адаптировать свои силы к долгосрочным стратегическим вызовам, возникшим в результате ее вторжения в Украину.

При этом, как подчеркнули в ведомстве, неясно, как Россия найдет новобранцев для завершения такого расширения, когда ее силы находятся под беспрецедентным давлением в Украине.

21 декабря Шойгу заявил, что Кремль хочет довести численность своей армии до 1,5 миллиона военных.

https://www.youtube.com/watch?v=X9qZwLED-xg
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Владимир Путин Великобритания Разведка Армия России

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