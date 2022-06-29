Россия врет. Что на самом деле стоит за конфликтом вокруг «блокады» Калининграда — эксперт 29 июня, 14:33 Грузовые поезда в Калининграде (Фото:REUTERS/Vitaly Nevar)

Научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности в Таллине Калев Стойческу в интервью Радио НВ рассказал, что на самом деле стоит за конфликтом вокруг «блокады» Калининграда.

Он подчеркнул, что ограничением на транзит подсанкционных товаров «никакой войны не объявлено» и эти шаги «уже раньше были предусмотрены решением ЕС целиком, не только Литвы».

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Стойческу также отметил, что решения были приняты заранее и Россия о них знала: «Ничего неизвестного или никакого сюрприза там не было».

«И третье: это то, что никакой блокады нет, но, конечно же, пропаганда России взялась из черного сделать белое и белое сделать черным. То, что там 50% товаров не пропускают больше через Литву по железным дорогам, а также по автодорогам, — это было известно. Но есть и воздушные, и морские пути в пространстве Балтийского моря. Это длиннее, стоит дороже, но это последствия политики России и санкций», — объяснил эксперт.

Стойческу подытожил, что никакой «блокады» нет и не будет, «так что Россия врет и хочет спровоцировать конфликт».

Он также предположил, что Россия может использовать проблему с транзитом в Калининграде, чтобы «создавать очень высокий истерический фон» и отвлекать внимание от возможной подготовки атаки России на Запад Украины.

«Я считаю, этого невозможно исключить, по крайней мере, потому что Россия заинтересована не только угрожать и наказать Литву, Польшу, Латвию, Эстонию и т. д. за то, что мы противостоим ей и помогаем Украине. Но они также заинтересованы прекратить поставку оружия Украине через западные границы, так что мы должны очень внимательно следить за этим, какую подготовку Москва сделает в этом смысле», — отметил Стойческу.

17 июня власти Литвы ввели запрет на транзит санкционных товаров через свою территорию в Калининградскую область России. Этот регион, хотя является частью РФ, не имеет с ней общей сухопутной границы, омывается Балтийским морем и граничит только с Литвой и Польшей.

Литва запретила транзит санкционных товаров в Калининградскую область не только по железной дороге, но и по автомобильным дорогам.

Власти Литвы объяснили запрет получением разъяснений от Еврокомиссии о том, что транзит товаров, запрещенных ко ввозу в ЕС, станет нарушением санкций, введенных против РФ за развязанную ею войну в Украине.

Из-за ограничения транзита в МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене и посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера. От них потребовали «незамедлительной отмены рестрикций», пригрозив в случае отказа ответными мерами.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила в ответ, что ее страна не занимается блокадой Калининградской области и никак не интерпретирует санкции ЕС против России.

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