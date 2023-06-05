Россия пытается вернуть экспортированные в Индию и Мьянму комплектующие для танков и ракет — СМИ 5 июня, 10:06 По данным СМИ, РФ пытается вернуть экспортированные в Индию и Мьянму комплектующие для танков (Фото:алексей домин/www.flickr.com)

На фоне войны России против Украины российские государственные оборонные предприятия выкупают обратно проданные Индии и Мьянме комплектующие для военной техники, сообщило издание Nikkei со ссылкой на таможенные данные.

«Возможно, Россия реимпортирует компоненты для усовершенствования более старого оружия, предназначенного для использования в Украине, рассчитывая на помощь стран, с которыми у нее давние военные связи», — говорится в статье.

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С момента начала полномасштабной войны РФ против Украины США, европейские страны и Япония запретили экспорт в Россию товаров, потенциально пригодных для использования в военных целях.

Nikkei проанализировало данные о таможенном оформлении поставок в Россию, предоставленные американской исследовательской компанией ImportGenius, индийской Exim Trade Data и другими источниками, изучив записи об импорте Россией деталей для вооружений, таких как танки и ракеты.

Например, Уралвагонзавод, который производит танки для российских военных, 9 декабря 2022 года импортировал военную продукцию из армии Мьянмы на сумму 24 миллиона долларов. Компоненты были зарегистрированы как произведенные Уралвагонзаводом.

Коды для реимпортируемых товаров указывают на то, что компания закупила 6 775 зрительных труб и 200 камер для установки на танки.

По словам старшего офицера сухопутных сил самообороны Японии в отставке Нобуюки Акатани, вероятно, это «оптические приборы для измерения расстояния до целей и наведения на них».

Как следует из таможенных деклараций, Россия еще в 2019 году экспортировала в Мьянму компоненты, которые теперь пытается вернуть. В документах причиной возврата называются дефекты у экспортированного ранее оборудования. Однако военные аналитики называют необычным такой объем продукции с дефектами.

Также конструкторское бюро машиностроения (КБМ), занимающееся производством ракет, в конце 2022 года выкупило компоненты для прицела ночного видения для ракет класса «земля-воздух» на 150 тысяч долларов у Министерства обороны Индии. Все комплектующие изначально были изготовлены КБМ и экспортированы в Индию в феврале 2013 года.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 5 июня с начала полномасштабной войны Украина уничтожила 3848 российских танков.

