Россия воюет на Донбассе значительно неукомплектованными группировками — Минобороны Британии 16 июня, 10:18 Цей матеріал також доступний українською Войска РФ на Донбассе действуют сильно недоукомплектованными группами (Фото:Генштаб)

По информации Министерства обороны Великобритании, силы оккупационных войск РФ на Донбассе действуют в составе все более разрозненных и недоукомплектованных групп.

В сводке британского ведомства в Twitter говорится, что, по утверждению украинских властей, некоторые российские батальонные тактические группы, численность которых обычно составляет от 600 до 800 человек, смогли собрать всего 30 солдат.

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В Минобороны Британии отметили, что для обеих сторон, воюющих в городах на передовой, бои, вероятно, все чаще переходят к небольшим группам войск, обычно действующих в пешем порядке.

«Некоторые сильные стороны России, такие как преимущество в количестве танков, становятся менее значимыми в таких условиях. Вероятно, это способствует сохранению медленных темпов продвижения», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве рассказали о ситуации в Северодонецке.

По данным британского Минобороны, все основные мосты через реку Северский Донец, которые связывают Северодонецк с подконтрольной Украине территорией, скорее всего, разрушены.

«Украине, вероятно, удалось вывести большую часть своих боевых частей, которые изначально удерживали город. Ситуация остается крайне сложной для украинских сил и мирных жителей, которые остались к востоку от реки», — отмечается в сводке.

Поскольку мосты, скорее всего, разрушены, России теперь придется либо совершить переправу через реку, либо наступать через фланги, чтобы превратить тактическую выгоду в оперативное преимущество.



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