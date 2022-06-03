Россия воюет, как во времена Средневековья — представитель США в ОБСЕ

3 июня, 09:07
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Россия воюет в Украине как во времена Средевековье, совершая убийства, грабежи и разрушения (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия воюет в Украине как во времена Средевековье, совершая убийства, грабежи и разрушения (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что Россия воюет в Украине, как во времена Средневековья, совершая масштабные убийства гражданского населения, разрушения и грабежи.

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«15 недель жестокости. 15 недель зверств. 15 недель насилия, с таким количеством сообщений о казнях, принудительных депортациях, изнасилованиях, фильтрационных лагерях и разрушениях, что становится трудно полностью понять масштаб резни, которую осуществляет Российская Федерация. И после 15 долгих недель до сих пор нет конца тем ужасам, которые Россия намеренно совершает против гражданского населения Украины», — приводит слова Карпентер Укринформ.

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По его словам, Россия ведет войну, как во времена Средневековья, поскольку и планировала заставить гражданских людей бежать из собственных домов, и таким образом избавиться от местного населения в оккупированных районах.

Он добавил, что грабежи ресурсов на захваченных территориях и принуждение населения к бегству — это еще одна средневековая тактика.

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«Садистские зверства и очень целенаправленный процесс „фильтрации“ вполне могут иметь цель. Особенно, если этой целью является отрицание самой концепции украинской государственности в районах, которые РФ сейчас контролирует, чтобы легче поглотить эти части Украины», — заявил Карпентер.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Россия Средневековье Война России против Украины

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