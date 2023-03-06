РФ перебрасывает на фронт устаревшие танки Т-62 и БТР-50 на фоне нехватки боевой техники — британская разведка 6 марта, 10:07 Танк Т-62 (Фото:warfor.me)

По данным британской разведки, понеся потери значительные потери в тяжелой бронетехнике, РФ перебрасывает в Украину устаревшие танки и БТР, имеющие множество уязвимых мест на современном поле боя.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что российские военные развернули 60-летние основные боевые танки T-62.

Существует реальная возможность того, что даже подразделения 1-й гвардейской танковой армии, которая, как считается, является главным танковым соединением России, будут перевооружены на Т-62, чтобы восполнить потери. Ранее эта армия должна была получить с 2021 года танк Т-14 Армата следующего поколения.

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Также в разведке отметили, что в последние дни в Украине впервые были обнаружены российские бронетранспортеры БТР-50, которые поступили на вооружение в 1954 году.

С лета 2022 года около 800 танков Т-62 были сняты с хранения, и некоторые из них получили модернизированные прицельные системы, которые, скорее всего, повысят их эффективность в ночное время, добавили в ведомстве.

«Тем не менее, эти оба старинных типа машин будут иметь множество уязвимых мест на современном поле боя, включая отсутствие современной взрыво-реактивной брони», — говорится в сообщении.

Ранее Международный институт стратегических исследований сообщал об уничтожении примерно половины довоенного парка российских танков Т-72Б3 и Т-72Б3М, который насчитывал около 2000 единиц и составлял основную часть танковых войск России.