Торговля в Азовском море парализована уже две недели, цены на пшеницу взлетели до двухлетнего максимума (Фото: Commander of Unmanned Aerial Systems Force/Handout via REUTERS)

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, военные и транспортные ведомства РФ уже согласовывают с трейдерами и судовладельцами план защиты грузов, следующих через Азовское море: ранее оттуда отправляли на экспорт около четверти всего российского зерна, однако уже две недели движение там полностью остановлено из-за ударов по портам и судам.

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Среди рекомендаций Москвы — временно обшивать сухогрузы бронеплитами и мешками с песком, натягивать антидроновые сети и оборудовать позиции для тяжелых пулеметов с тепловизионными прицелами. На части маршрута суда должны сопровождать солдаты, вооруженные автоматами; они будут сходить на берег после прохождения Керченского пролива, забирая оружие с собой, — чтобы формально не нарушать запрет международного права на вооружение гражданских судов.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник заявил, что российский флот способен защитить торговые суда страны, повторив высказанный накануне Путиным тезис о том, что атаки на коммерческие корабли следует приравнивать к пиратству. При этом Песков признал существование запрета на вооружение гражданских судов, но уклонился от прямого комментария по поводу предложения об их военном сопровождении.

Согласно замыслу, конвои сухогрузов будут перемещаться между Азовским и Черным морями под охраной военных патрульных катеров, а расходы на модификацию судов и саму защиту должны будут покрыть трейдеры и судовладельцы. Впрочем, часть участников рынка скептически относится к эффективности этой схемы, одновременно указывая на ее высокую стоимость.

Ситуация уже ударила по финансовым показателям отрасли: по оценке SovEcon, в случае сохранения ограничений на судоходство в Азовском море Россия будет ежемесячно терять от 0,5 до 1,5 млн тонн зернового экспорта, а движение коммерческих судов в тамошних портах, по данным Logistic OS, на данный момент полностью остановлено.

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Пострадали даже глубоководные черноморские порты самой России — грузопоток через них также сократился, хотя объекты продолжают работать; часть грузов Кремль пытается перенаправить по железной дороге, предлагая трейдерам специальные субсидии на перевозку.