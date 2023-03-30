Россия включила Венгрию в список «недружественных стран» — посол 30 марта, 11:58 Виктор Орбан и диктатор Путин (Фото:Кремль)

Россия включила Венгрию в список «недружественных стран» из-за присоединения к санкциям против РФ, заявил посол России в Будапеште Евгений Станиславов.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагенство РИА Новости.

По его словам, «Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя» и «вынуждена их строго исполнять», поэтому она отнесена к категории «недружественных государств».

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Однако российский дипломат заявил, что Венгрия придерживается «прагматичной позиции», «от которой пока не собирается отказываться даже под давлением своих союзников по Европейскому союзу и НАТО».

22 июля страна-агрессор Россия внесла Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию в список стран, которые совершают «недружественные действия» в отношении нее, ее компаний и граждан.

В марте 2022 года Россия по поручению диктатора Путина уже составляла список «недружественных стран». Тогда в него включили все государства ЕС, США, Великобританию, Японию и еще близко 20 других стран.

Премьер-министр Виктор Орбан неоднократно отмечался пророссийскими заявлениями по поводу войны России против Украины.

В частности, недавно он заявил, что на востоке его страна «граничит с россиянами».

Орбан также поддержал противоречивый «мирный план» Китая, подвергшийся критике в частности в Украине, США и ЕС.