Эрдоган раскритиковал своего главного оппонента на выборах за обвинения в адрес России 12 мая, 19:29 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал своего соперника на предстоящих выборах Кемаля Кылычдароглу, который ранее обвинил Россию во вмешательстве в избирательный процесс.

Об этом сообщает турецкий ресурс Anadolu.

«Тебе должно быть стыдно. Стыдно. Если сегодня я озвучу нечто подобное и выскажусь о неком „следе“ США, Германии, Франции или Великобритании в избирательных процессах в Турции, какой будет твоя реакция?» — обратился действующий турецкий лидер к Кылычдароглу.

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По словам Эрдогана, авторами заявлений Кылычдароглу являются силы, которые стремятся остановить развитие страны.

Накануне Кылычдароглу обвинил Россию во вмешательстве в турецкий выборы и заявил, что Москва стоит «за монтажами, заговорами и контентом Deep Fake».

Выборы в Турции состоятся 14 мая. В случае победы на выборах турецкая оппозиция во главе с Кемалем Кылычдароглу обещает бороться с государственными монополиями и поддерживать малый и средний бизнес.

По данным опросов, в первом туре Эрдоган и Кылычдароглу имеют шансы получить примерно по 45% голосов.