Кремлевский режим внес еще пять европейских стран в список «недружественных» 22 июля, 10:54 Кремлевский режим внес еще пять стран Европы в список «недружественных» (Фото:falco/pixabay.com)

Страна-агрессор Россия внесла Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию в список стран, которые совершают «недружественные действия» в отношении нее, ее компаний и граждан.

Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

Кремлевский режим заявил, что было ограничено число сотрудников дипломатических миссий указанных стран.

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В частности, Греция сможет нанимать в свои дипмиссии не больше 34 человек, Дания — не больше 20, Словакия — не больше 16.

При этом Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения.

В марте 2022 года Россия по поручению диктатора Путина уже составляла список «недружественных стран». Тогда в него включили все государства ЕС, США, Великобританию, Японию и еще близко 20 других стран.

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